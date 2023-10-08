"الإسكندرية" تتصدر تريند إكس بعد مقتل سائحين إسرائيلين أمام عمود السواري

تصدرت محافظة الأسكندرية تريند موقع التدوينات إكس "تويتر سابقاً" بعد لحظات من تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو منسوب لحادث قيام فرد شرطة بإطلاق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بالإسكندرية.

كان مصدر أمني، صرح بأنه أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري بمنطقة المنشية بـ الإسكندرية، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين المنطقة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، مما أسفر عن وفاة إثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر.

وقال المصدر، إنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وحسبما أفادت قناة اكسترا نيوز نقلا عن مصدر أمني، قام أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية، بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء وجوده أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري.

