فى ذكرى ميلاد «فارس السينما المصرية».. محطات فى حياة الفنان أحمد مظهر

يعتبر الفنان أحمد مظهر أحد أهم رواد الفن المصرى، ورغم البداية العسكرية، إلا أنه إستطاع أن يسطر تاريخاً فنياً حافلاً بين أبناء جيله، وقدم مظهر العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين الدرامى والتاريخى، وحتى الكوميدى، وفى التقرير التالى نرصد لكم أبرز محطات فى حياة فارس السينما المصرية فى ذكرى ميلاده..

البداية والنشأة

كانت البداية العسكرية للفنان أحمد مظهر لها عاملاً كبيراً ومؤثراً خلال حياته، ولها بصمات كبيرة خلال مشواره الفنى بعد ذلك، بدأ مظهر الحياه العسكرية مبكراً من المرحلة الثانوية، حيث إلتحق بالثانوية العسكرية، ثم الكلية الحربية والتى تخرج منها إلى سلاح المشاه، وبعدها إلى سلاح الفروسية.

ويؤكد الفنان أحمد مظهر خلال لقاء تلفزيونى له، أن الحياة العسكرية أضافت له الكثير فى المشوار الفنى، فقد إعتاد على الإنضباط والإلتزام وهى صفات هامه لأى فنان، إلى جانب إلتحاقه بسلاح الفروسية كان سبباً رئيسياً فى ترشيحه لفيلم "ظهور الإسلام" ثم رد قلبى والذى قدمه بشكل حقيقى للحياه الفنيه، إلى المحطة الأهم وهى تجسيد الشخصية التاريخية لفيلم "الناصر صلاح الدين"، وساعد سلاح الفروسية لإتقان الشخصية ووصولها إلى حالة المصداقية الكبيرة التى ساهمت فى نجاح الفيلم.

الدخول إلى عالم الفن

كان للراحل ذكى طليمات الفضل فى تقديم أحمد مظهر فنياً، وذلك من خلال مسرحية الوطن، وظهر فيها بأداء متميز لفت الأنظار وفاق التوقعات، إلى أن ساهمت الفروسية لدخولة عالم السينما فى الأفلام التاريخية، حتى جاءت بوابة فيلم "رد قلبى"، حتى عبر من خلالها مظهر إلى عالم النجومية والأضواء، ليقدم نفسه فارس للسينما المصرية، وإنهالت عليه العروض الفنية ونافس مظهر نجوم الصف الأول حتى أصبح واحد منهم، وقدم العديد من الأعمال بين السينما والمسرح والتلفزيون، وشارك معظم نجمات جيله أبرزهم "فاتن حمامه، سعاد حسني، ناديه لطفي وغيرهم الكثير.

التنوع الفنى



استطاع الفنان أحمد مظهر أن يتحدى النشأة العسكرية، والملامح الجاده التى يتمتع بها، وقرر أن يدخل المجال الفنى بشكل حقيقى، وإستطاع أن يقدم كل ألوان الفن، بين الكوميدى والتاريخى والدرامى، ومعظم المسيرة الفنية له كانت من الأعمال الدرامية مثل "النظارة السوداء، غصن الزيتون" وغيرها من الأعمال.

على مستوى الأعمال التاريخية قدم مظهر العديد من الأعمال أبرزها "ظهور الإسلام" وكان فى بداياته الفنية، وقدم أيضاً"وا إسلاماه"، ثم "الناصر صلاح الدين"، ليسطر إسم هام فى الأعمال الفنية التاريخية.

وعلى مستوى الكوميديا قدم مظهر عدد من الأفلام أبرزها "الجريمة الضاحكة، لصوص لكن ظرفاء، العتبة الخضراء".

الصداقة لنجيب محفوظ وشلة "الحرافيش"

جمعت الصداقة الفنان أحمد مظهر والأديب العالمى نجيب محفوظ، وقال محفوظ أن أحمد مظهر فارس للسينما وفارس فى الجيش وفارس بأخلاق فرسان فى الحياه كصديق، وإرتبطت مجموعة الأصدقاء الذين إعتادوا اللقاء كل اسبوع فى يوم ولابد من اللقاء، وأطلق عليهم شلة الحرافيش، والذى أطلق اللقب هو الفنان أحمد مظهر، وتعنى الكلمة "حاره مفيش" وجاء ذلك حيث كانوا يلتقون فى مقاهى وسط البلد وزقاق المدق والحسين.