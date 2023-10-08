"خريجي الأزهر" بمطروح تنظم ندوة تثقيفية احتفالا بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية لطالبات مدرسة التمريض بمدينة الحمام، احتفالا بالذكري الـ50 لنصر أكتوبر المجيد، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة الشيخ عبد العظيم سالم.

هدفت الندوة إلى تعزيز روح الانتماء لدى الطالبات، وتذكرهن بالانتصارات الوطنية وتضحيات أبناء الوطن، ليقتدوا بهم في حب الوطن والتضحية من أجل أمنه واستقراره، وبناء مستقبل مزدهر لهذا الوطن.

وأوضح إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، خلال الندوة كيف كان نصر أكتوبر وسيظل دوما علامة مضيئة في سجل الانتصارات المصرية، وعنوانًا للتضامن العربي، مؤكداً أن العبور العظيم كان ملحمة رائعة في تاريخ مصر المعاصر، سطر فيه جنود مصر ملحمة بطولية على ضفاف القناة، وأنه لا مستحيل متى ما توافرت العزيمة الصلبة والإرادة القوية، إلى جانب التخطيط العلمى والفكر الخلاق، وهو ما أثبته انتصار أكتوبر المجيد.

وأضاف عضو المنظمة أن انتصارات أكتوبر المجيدة تذكرنا وتحفزنا على الانتماء للوطن، في ظل ما قدمه شهدائنا من جهد وعرق في أرض المعركة الحاسمة الفاصلة، بكل غال ونفيس بتوفيق من الله عز وجل، حيث كان يقبل الجندي على الشهادة في سبيل رفعة الوطن، مؤكدًا أن الشهادة في سبيل الله من أجمل وأعلي منازل الجنة، ولقد كرم الله الشهداء ووضعهم في المرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين.

واختتمت الندوة بدعوة الطالبات إلى تجديد العهد بقيمنا ومبادئنا الوطنية والدينية، والعمل معاً لتطوير وطننا الحبيب، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضه التي تهدد أمن وسلامة أراضيه.

خريجي الأزهر بمطروح تنظم ندوة تثقيفية احتفالا بالذكري الـ50 لنصر أكتوبر المجيد

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