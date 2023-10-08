وكيل أفريقية النواب يطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل لمنع الجرائم الاسرائيلية ضد الفلسطينيين

أشاد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بالجهود الكبيرة والمكثفة التي تقوم بها مصر لوقف العدوان الاسرائيلى الغاشم ضد الفلسطينيين مديناً بشدة الاعتداءات والجرائم الاسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة واستخدام الجيش الإسرائيلي وسائل القوة المفرطة ضد الشعب الفلسطيني مطالبة من المجتمع الدولى سرعة التدخل للوقف الفوري لتلك الاعتداءات.

وطالب "سليم" فى بيان له أصدره اليوم، من المجتمع الدولي بصفة عامة والامم المتحدة ومجلس الامن بصفة خاصة بسرعة التحرك لدعم جهود مصر لوقف تدهور الاوضاع داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة محذراً سلطات الاحتلال الاسرائيلى من تبعات تصاعد حدة العنف الذي اندلع جراء الممارسات الاستفزازية المتكررة التي دأب الجانب الاسرائيلي اللجوء إليها والتى كانت سببًا رئيسيًا فى تقويض جميع الجهود المبذولة في التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتلقي تبعاتها على مسار عملية السلام.

وأكد أن صمت المجتمع الدولى جعل سلطات الاحتلال الاسرائيلى تتمادى فى اعمالها الاجرامية والارهابية ضد الفلسطينيين موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطينى الاعزل على صموده البطولى فى وجه الالة العسكرية لسلطات الاحتلال الاسرائيلي.

كما أكد الدكتور محمد سليم أن المجتمع الدولى مطالب بتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى ضرورة التحرك من العالم كله بجميع دوله ومنظماته لتنفيذ رؤية مصر لتحقيق الأمن والاستقرار داخل المنطقة.