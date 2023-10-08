قصور الثقافة تشارك في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة في معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية في دورته الخامسة، التي يطلقها اليوم الأحد 8 أكتوبر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويضم المعرض الفنانين والحرفيين وأصحاب الحرف اليدوية لتشجيعهم على عرض أعمالهم، بدعم من جهاز تنمية المشروعات، وتحت رعاية رئاسة الجمهورية.

قال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، إن مشاركة الهيئة في معرض "تراثنا" تأتي من منطلق رسالتها كواحدة من المؤسسات الثقافية المعنية بالحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية، بما تقدمه من أنشطة متنوعة في هذا المجال، مساهمة في الحفاظ على التراث الشعبي المصري الأصيل والهوية الوطنية، وعبر رعاية الحرف والحرفيين وتدريب الفنيين والهواة على هذه الحرف، والسعي لتطويرها كون الحرف بخلاف أهميتها الثقافية تعد واحدة من أهم أوجه التنمية الاقتصادية.

هذا وتشارك قصور الثقافة بمجموعة متنوعة من الحرف اليدوية والتراثية نتاج أنشطة إداراتها التابعة، ومنها منتجات الجلد الطبيعي، والصدف، والحلي، والمكرمية، والديكوباج، والخيامية، والسيرما، والكروشيه، وغيرها نتاج ورش عمل قصر كفر تصفا وإدارتي ثقافة المرأة وثقافة الشباب والعمال، ويشرف على مشاركة الهيئة بالمعرض الإدارة العامة للتسويق والمبيعات، ويستمر حتى 14 أكتوبر الحالي.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تنظم معارض بمواقعها لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية ومؤخرا أقامت معرضا بقصر ثقافة الأنفوشي والعريش للمنتجات والمشغولات المتنوعة والتي شهدت إقبالا كبيرا لجودتها وأسعارها المتاحة للجمهور، كما تنظم معرضا للحرف اليدوية في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب والمقرر أن ينعقد خلال الفترة من 12 إلى 21 أكتوبر الحالي، والمتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة.

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