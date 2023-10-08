مسؤول أمريكي: مناقشات عميقة مع الإسرائيليين حول احتياجاتهم للرد على هجوم المقاومة الفلسطينية

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة قد تعلن عن مساعدات جديدة لإسرائيل اليوم الأحد، في وقت تجري فيه إدارة جو بايدن مناقشات عميقة مع الإسرائيليين حول احتياجاتهم الخاصة بالرد على الهجوم الذي شنته حركة حماس.

ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم عن المسؤول الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه، قوله "كان هناك في الوقع شيء ما نناقشه اليوم". وأكدت الشبكة أن "كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين يعملون - طوال اليوم - على تحديد المجالات التي يمكن أن تقدم فيها واشنطن المساعدة، بينما تستعد إسرائيل للرد على الهجوم، بما في ذلك وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتين، فضلا عن البيت الأبيض".

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية اليوم، لم تشرْ الشبكة الأمريكية إلى اسمه، "نجري مناقشات عميقة مع الإسرائيليين حول بعض احتياجاتهم الخاصة أثناء ردهم على ذلك"، موضحًا أنه "قد يكون لدينا المزيد لنقوله حول هذا الموضوع في وقت مبكر من الغد".

وأشارت (سي.إن.إن.) إلى تأكيد بايدن - خلال محادثاته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم -، أن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها، " وعلقت الشبكة: "لكن ليس على مستوى التحديد؛ ليشمل أسلحة أو معدات معينة".