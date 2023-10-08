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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يهنئ منتخب الطائرة بالتأهل إلى أولمبياد باريس

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية المنتخب الوطني للكرة الطائرة، رغم الخسارة من فنلندا في التصفيات العالمية لكرة الطائرة، والتأهل رسميًا إلى أولمبياد باريس بعد التفوق على تونس في التصنيف القاري.


وأشاد الوزير بأداء لاعبي المنتخب، مشيرًا أن الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

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الوزير اوليمبياد باريس المنتخب الوطنى للكرة الطائرة
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