الشرطة البريطانية ترفع من عدد الدوريات الأمنية في لندن على خلفية أحداث غزة

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس السبت، رفع عدد الدوريات الأمنية في العاصمة لندن على خلفية الأحداث الجارية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت (سكوتلانديارد) في بيان صحفي انها "على علم ببعض الحوادث التي شهدتها مناطق في لندن اليوم وخاصة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي ويرتبط بما يجري في غزة واسرائيل".

وذكرت أنها على تواصل مع قيادات الجاليات المختلفة للاستماع إلى أي انشغالات لديها داعية كل من يواجه تهديدا أو يخشى على نفسه الى الاتصال بالشرطة فورا.

وأوضح البيان أن السلطات الأمنية تتوقع أن تؤدي الأحداث الجارية في غزة إلى تنظيم مظاهرات في لندن خلال الأيام المقبلة، مضيفًا أنه سيتم وضع خطة أمنية مناسبة بهدف حماية حق التظاهر وفي نفس الوقت منع تعطيل حياة السكان.

وجاء هذا البيان عقب انتشار فيديوهات في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عددًا من المتظاهرين العرب في أحد شوارع لندن يلوحون بالأعلام الفلسطينية احتفالًا بالعملية العسكرية التي شنتها حركة حماس ضد قوات الاحتلال.