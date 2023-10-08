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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط المتهم بقتل زوجته بطعنها بالرقبة وإشعال النيران بجثتها في القليوبية

الضحية
الضحية
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تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل زوجته بطعنها بالرقبة وإشعال النيران بجثتها، بسبب خلافات أسرية، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد العثور على جثة إحدى السيدات، مقتولة داخل شقتها الكائنة بمنطقة القلج، دائرة المركز.

توصلت تحريات المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة قيام سائق يدعى "ع ع ج ح" 46 سنة بقتل زوجته وتدعى "دنيا" 29 سنة، بطعنها بالرقبة بسلاح أبيض، وقام بإشعال النيران في جثتها بسبب خلافات أسرية بينهما، ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات وبتتبع خط سير المتهم بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس معاون أول مباحث مركز شرطة الخانكة تم ضبط المتهم أثناء اختبائه في أحد الأماكن وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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المتهم بقتل زوجته خلافات أسرية مركز شرطة الخانكة متهم بقتل زوجته
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