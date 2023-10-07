يوفنتوس يحسم الديربي بثنائية في شباك تورينو بالدوري الإيطالي

حسم فريق يوفنتوس، مساء اليوم السبت، ديربي مدينة تورينو لصالحه، بالفوز على ضيفه تورينو بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أليانز استاديوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.

جاءت ثنائية اليوفي في الشوط الثاني، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليعود فريق السيدة العجوز إلى سكة الانتصارات من جديد.

أحرز فيديريكو جاتي الهدف الأول في الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله أركاديوز ميليك الهدف الثاني في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

نجح يوفنتوس في تحقيق الثلاث نقاط، في ظل معاناته من الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة، حيث غاب الثنائي المصاب دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا، بجانب أليكس ساندرو وماتيا دي تشيليو، فضلًا عن غياب الفرنسي بول بوجبا الذي يتعرض حاليًا للإيقاف على خلفية أزمة المنشطات.

بهذا الفوز، صعد يوفنتوس إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 17 نقطة، فيما جاء تورينو بالمركز الثاني عشر وفي رصيده 9 نقاط.