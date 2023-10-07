النيابة تعاين موقع حريق كنيسة مارجرجس بأبشواي "صور"

عاين فريق من النيابة العامة بمركز أبشواي بالفيوم، منذ قليل، موقع الحريق الذي نشب بكنيسة مارجرجس بمدينة أبشواي، دون وجود مصابين، وطلبت جهاز الـ DVR الخاص بكاميرات المراقبة داخل الكنيسة، لبيان أسباب نشوب الحريق.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بنشوب حريق محدود بكنيسة مارجرجس بمدينة أبشواي، في الواحدة بعد ظهر اليوم، وانتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، إلى مكان الحريق.

تبين أن حريق محدود نشب بالطابق الأرضي بالكنيسة، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق دون وجود إصابات، بعد أن وصلت سريعا عقب تلقي البلاغ.

أسفر الحريق، عن احتراق حامل الأيقونات الخشبي الذي يفصل بين الهيكل، وباقي الكنيسة، ومحتويات داخل المذبح، وشاشات عرض، ومراوح سقف، وبعض المحتويات بالكنيسة، جار حصر الخسائر الناتجة عن الحريق.

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