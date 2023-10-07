الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يحقق فوزًا مثيرًا على برينتفورد

حقق فريق مانشستر يونايتد ريمونتادا مثيرة علي ضيفه برينتفورد، بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلي فوز ثمين بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم برينتفورد في الدقيقة 26 عن طريق ماتياس يانسن، ورد اليونايتد بهدفين عن طريق اللاعب سكوت مكتوميناي في الدقيقتين 90 و93.

ورفع الفوز رصيد اليونايتد إلى 12 نقطة في المركز التاسع مؤقتا، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر مؤقتا وبفارق الأهداف عن كل من ايفرتون صاحب المركز الخامس عشر وعن وولفرهامبتون صاحب المركز السادس عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة، حقق فولهام فوزا ثمينا على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

سجل ثلاثية فولهام كل من بوبي ريد في الدقيقة 53 وويس فوديرنجام لاعب شيفيلد بالخطأ في مرماه بالدقيقة 76 وويليان في الدقيقة 90،بينما احرز أنتوني روبينسون لاعب فولهام بالخطأ في مرماه هدف فريق شيفيلد في الدقيقة 68.

ورفع الفوز رصيد فولهام إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر وبفارق الأهداف عن كل من كريستال بالاس صاحب المركز الحادي عشر، وعن تشيلسي صاحب المركز العاشر، بينما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز الاخير.