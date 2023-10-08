إدارة الأهلي تفاوض الجزائري «بلعيد» لضمه في يناير

بدأ النادي الأهلي وبشكل مُبكر للغاية في الترتيب لصفقات يناير المقبل حيث عرضت لجنة التخطيط لقطاع الكرة برئاسة محسن صالح اسم زين الدين بلعيد نجم دفاع فريق اتحاد العاصمة الجزائري للانتقال لصفوف الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية وتدعيم الخط الخلفي في المشاركة في عدد من البطولات المحلية والقارية.

وكشفت مصادر أن بلعيد يملك شرطا جزائيا مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري يسمح له بالرحيل عن الفريق في يناير 2024 مقابل سداد مبلغ مالي قدره 650 ألف يورو فقط بعيدا عن أنه يرتبط بعقد مع ناديه ينتهي في صيف 2026.

وأوضحت المصادر أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر أراد تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الأخيرة بمدافع قوي ورشح بالفعل لاعب اتحاد العاصمة صاحب ال24 عاما إلا أن إدارة النادي وتحديدا محمود الخطيب طلب تأجيل صفقة المدافع إلي يناير المقبل مع الاكتفاء بتدعيم الهجوم بعد أن تعاقد النادي مع انتوني موديست وسبقه الثنائى إمام عاشور ورضا سليم.

وأكدت ذات المصادر أنه في حالة التفاوض بشكل رسمي مع بلعيد فإن الأهلي سيلجأ إلي التخلص من المالي اليو يانغ لاعب الوسط بحيث يتم بيعه في يناير المقبل في ظل توافر البدائل سواء من أصحاب الخبرات أو الناشئين أبناء النادي.

وفي سياق آخر، استقر النادي علي سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم يوم 18 أكتوبر الجاري إلي تنزانيا بطائرة خاصة استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا في ضربة البداية ببطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم يوم 20 من نفس الشهر، بينما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر، على أن يلعب الفائز منهما مع الفريق المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي وبيترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة التي تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة ثمان أندية أفريقية.

وفي نفس السياق، طلب الأهلي من الشركة الإيطالية المُنظمة للبطولة إنهاء أزمة اللاعبين الأجانب الدوليين بالفريق خلال مباريات الأجندة الدولية في شهر أكتوبر لاسيما وأن الأهلي سيعاني من أزمة بسبب توقيت مباراتي سيمبا وتعارضها مع الأجندة الدولية في أكتوبر ويزداد الأمر صعوبة بسبب تواجد أكثر من لاعب أجنبي من الأهلي مع منتخب بلاده في دول بعيدة عن قارة أفريقيا.

وكشفت مصادر أن خالد مرتجي المفوض من مجلس إدارة القلعة الحمراء، تواصل مع مسئولى الشركة بخصوص هذه الأزمة حيث أن منتخب تونس سيلاقي اليابان وديًا يوم 17 أكتوبر على ملعب مدينة كوبي اليابانية وهو ما يعني أن الدولي التونسي علي معلول قد ينضم للأهلي قبل مباراة سيمبا بنحو 24 ساعة فقط إذا تقرر سفره عن طريق رحلات الطيران العادية.

وأوضحت المصادر أن أزمة معلول قد تتكرر مع لاعبين أجانب آخرين في الأهلي، منهم المالي اليو ديانج الذي سيلعب مع منتخب بلاده مباراة ودية أمام السعودية يوم 17 من الشهر الجاري، فيما ستلعب جنوب أفريقيا ودية مع كوت ديفوار في الشهر المقبل لتتكرر نفس الأزمة مع الجناح بيرسي تاو.

في نفس السياق، تلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"والشركة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي بشأن قواعد حضور الجماهير للمباريات وتم التأكيد خلال الخطاب المرسل لكافة الاتحادات التي تتبعها أندية تشارك في البطولة المستحدثة على ضرورة الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للملاعب وتسهيل طرق بيع التذاكر لكافة الجماهير.