المغرب يعرب عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع في قطاع غزة

أعربت المملكة المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة.

وأدان المغرب، في بيان صادر عن وزارة الشؤن الخارجية المغربية اليوم السبت،استهداف المدنيين من أي جهة كانت، داعيا إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

وقال المغرب "إنه طالما حذر من تداعيات الإنسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك ".

وأكدت المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.