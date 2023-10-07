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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنهاء أزمة هبوط أرضي على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي

تسببت في كثير من
"تسببت في كثير من الحوادث"..الفريق "كامل الوزير" يستجيب للنا
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استجاب الفريق "كامل الوزير" وزير النقل والمواصلات لطلب المهندس النائب "أحمد عثمان" عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، والأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، لإعادة إصلاح طريق بمدينة فايد، على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بسبب وجود كسر وهبوط أرضي على الطريق، يهدد حياة المواطنين المارة على الطريق.

وتسبب الكسر والهبوط الأرضي في العديد من الحوادث في هذه المنطقة، مما شكل خوف وزعر للأهالي والمواطنين المارة على الطريق.

وناشد النائب المهندس "أحمد عثمان" بسرعة إصلاح الكسور الموجودة في الطريق، وإعادة الشئ لأصله حفاظاً على حياة الأهالي بمركز ومدينة فايد بالاسماعيلية.

وكان تقدم عدداً من أهالي مركز ومدينة فايد بالاسماعيلية، بعدة طلبات للنائب "أحمد عثمان" من ضمنها شكوي عاجلة بسرعة إصلاح الكسور الموجودة في مدينة فايد على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بسبب كثرة الحوادث في هذه المنطقة.

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