"الخارجية البلغارية": ننصح مواطنينا في إسرائيل بتوخي الحذر.. ولم نتلق تقارير عن إصابة بلغار

ناشدت وزارة الخارجية البلغارية، اليوم السبت المواطنين البلغار بتوخي الحذر والالتزام الصارم بالتعليمات في إسرائيل لسلامة أرواحهم بعد الهجمات الصاروخية، مشيرة إلى عدم تلقيها تقارير عن إصابة بلغار هناك.

ونقلت وكالة أنباء صوفيا البلغارية عن بيان الوزارة القول إنه لم ترد أنباء عن إصابة أي بلغاري في الهجوم الصاروخي على إسرائيل، ناصحة المواطنين البلغار بالالتزام الصارم بتعليمات السلطات المحلية وتجنب الأماكن التي بها تجمعات من الناس.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية، تعليمات لجميع المواطنين بعدم مغادرة منازلهم، والدخول إلى ملجأهم أو أقرب مكان مماثل عند انطلاق صفارات الإنذار.

وأدان رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينكوف، الهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل، قائلا:" أعرب عن تضامني مع إسرائيل، وأدين العنف بجميع أشكاله".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده في حالة حرب بعد أن أطلقت حركة حماس، مئات الصواريخ على إسرائيل في عملية مفاجئة.

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن من حق الشعب الفلسطيني أن يدافع عن نفسه ضد "إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال".