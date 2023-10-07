قاتل زوجته بحدائق القبة: كتبت تحويشة العمر باسمها وعندما تعثرت رفضت مساعدتي

تواصل نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل سيدة علي يد زوجها، حيث اصطحبت النيابة المتهم الي مكان الواقعة لإجراء المعاينة التصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة، لمضاهاتها مع تقرير الصفة التشريحية، وملابسات الوفاة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وأقر المتهم في اعترافاته أمام النيابة أنه اقدم علي قتل زوجته تحت تأثير العصبية والهياج، ولم يشعر بنفسه إلا بعد طعنها عدة طعنات لا يعرف عددها بسائر جسدها.

واضاف المتهم أنه كان يأتمنها علي امواله، حيث أعطاها كل ما يملك من ميراث عقاري وأرض وأموال، وعندما طلب بيع شقتين لإقامة مشروع خاص به رفضت، أصابته حالة من الهياج بعد التشاجر بسلاح أبيض من المنزل حتي فارقت الحياة.

وجاء في التقرير الطبى الاولي، ومناظرة النيابة للجثة، انها سيدة في عقدها الرابع، مصابه بخمسة طعنات متفرقة بجسدها، وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما كلفت بإجراء التحاليل اللازمة للمتهم بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، وأمرت بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، واستكمال التحريات حول الواقعة.

‏كان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقي بلاغا بمقتل سيدة على يد زوجها داخل شقته بدائرة القسم.

‏انتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح الجريمة وتم العثور على جثة السيدة وبها ٥ طعنات متفرقة وغارقه في دمائها.، وبسؤال نجلها ١٣ عام قرر بوجود خلافات مالية بين والديه لمحاوله والده اجبار والدته علي بيع شقتين ملكها لإقامة مشروع خاص به الا انها رفضت فقام بقتلها .

تم ضبط المتهم وأقر أنه قد سجل باسم المجني عليها جميع ممتلكاته ( تحويشة عمره ) وهي عبارة عن منزل في محافظة بني سويف و٤ شقق بالقاهرة ومليون جنيه وعندما تعثر مالياً رفضت مساعدته من خلال بيع شقتين لإنشاء مشروع خاص بي ، فقررت الانتقام منها بقتلها.