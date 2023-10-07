صحفي بريطاني: هجوم حماس المفاجئ سيسجله التاريخ باعتباره فشلا استخباراتيا إسرائيليا

قال محرر الشئون الخارجية في صحيفة "الجارديان"البريطانية بيتر بيومونت، اليوم السبت، إن الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل سوف يظل في الأذهان على مر العصور باعتباره فشلًا استخباراتيًا.

وأوضح بيومونت، في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أنه في غضون عدة ساعات اخترق العشرات من مقاتلي حماس السياج الحدودي إلى جنوب إسرائيل، مما فاجأ المواقع العسكرية المحلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بيومونت، أن أفراد حركة حماس قاموا بتصوير هجومهم أثناء تقدمهم في مواقع عديدة عبر الحدود، مشيرا إلى أنه رغم اعتياد السكان هناك صور عدة آلاف من الصواريخ في السماء على مر السنين، فإن لقطات فرق حماس الهجومية وهي تتحرك في الشوارع في مجتمعات إسرائيلية وتطلق النار هي مشاهد لم يشهدها معظم الإسرائيليين.

ونوه بيومونت عن أن الأمر كان مفاجئًا للغاية لأن أجهزة الأمن الإسرائيلية لا تنفك عن فرض رقابة ومراقبة متطورة ومشددة على المجتمع الفلسطيني، حيث تعتبر الحكومة الإسرائيلية مراقبة نشاط حماس على وجه الخصوص واحدة من أهم المهام بالنسبة للمؤسسة الأمنية.

