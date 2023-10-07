السعودية تدعو للوقف الفوري للتصعيد بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

دعت السعودية للوقف الفوري للتصعيد بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وحماية المدنيين، وضبط النفس.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /السبت/ - أن "المملكة العربية السعودية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع غير المسبوقة بين عددٍ من الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما نتج عنها ارتفاع مستوى العنف الدائر في عددٍ من الجبهات هناك".

ووفقا للبيان، "تذكر السعودية بتحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار الأوضاع نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته، مجددة دعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته وتفعيل عملية سلمية ذات مصداقية تفضي إلى حل الدولتين بما يحقق الأمن والسلم في المنطقة ويحمي المدنيين".

