أستاذ اقتصاد صحة عن لقاح الملاريا الجديد: رخيص وفاعليته 75% (فيديو)

علق الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على موافقة منظمة الصحة العالمية على لقاحات جديدة لعلاج الملاريا، وفيروس كورونا، قائلًا: "دا أهم لقاح تم تطويره وله فرحة خاصة شخصيًا على الأقل".

وقال "عنان" في مداخلة هاتفية لفضائية "دي إم سي" اليوم السبت، أنه كان هناك احتياج لوجود لقاح لعلاج الملاريا، حيث إن العلاجات الموجودة من قبل لم تكن فعالة والجرعات كان ثمنها غالي جدًا، ولم نتمكن في أفريقيا من إمكانية إعطاء سوى 1.7 مليون طفل فقط يأخذوا اللقاح.

وتابع، هناك من 500 إلى 600 ألف طفل يموت سنويًا في إفريقيا بسبب الملاريا، وهذا العدد مرشح للزيادة بسبب الحرارة والاحتباس الحراري، موضحًا أن اللقاح الجديد تم تسجيله بالفعل وثمنه رخيص، وفاعلية اللقاح الجديد تصل إلى 75%.