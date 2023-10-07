محافظ القليوبية يبحث موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث

عقد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا عاجلا بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بشأن بحث موقف المعدات الميكانيكية المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل جميع الصيانات اللازمة في المعدات الهندسية والإغاثية خلال شهرين من الآن، لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان.

وشدد المحافظ على ضرورة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة بكل مركز ومدينة أو تابعة للمديريات الخدمية ومتابعة إصلاحها ورفع كفاءة جميع المعدات والسيارات، وإجراء أعمال الصيانة العاجلة، وتوفير قطع الغيار اللازمة، لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة، خاصة وأننا مقبلين علي موسم الشتاء والتقلبات الجوية.

كما طالب المحافظ مسئولي شركة المياه بالقليوبية والقاهرة الكبري بالاستعداد التام لجميع المعدات التي تستخدم في مواجهة الأمطار والسيول وانتشارها في الأماكن المحددة لها وعمل الصيانة اللازمة للمعدات التي تحتاج إلى صيانة وعمرات بحيث تكون المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100%، وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ محتملة الفترة المقبلة.

موجها مسؤولي الحملات الميكانيكية بمراجعة كافة المعدات والعناصر الهندسية من سيارات وعربيات كسح ولوادر، للاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال على إدارة الأعمال من الميدان، والعمل على تحديث السيارات بصفة مستمرة، لتكون مستعدة لأي طوارئ بالمحافظة.

وطالب محافظ القليوبية مسئولي الري بضرورة عمل كافة الصيانات اللازمة في محطات المياه والطلمبات والروافع والتنسيق مع مجالس المدن وشركة المياه والصرف الصحي والأجهزة المعنية في هذا الصدد.