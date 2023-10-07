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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"تعليم الفيوم" تفوز بالميدالية البرونزية في مسابقة ” القندس المصري” EOI 2023

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، في مسابقة الأولمبياد للمعلوماتية القندس المصري" EOI 2023 The Egyptian Olympiad in Informatics .

حيث تم إجراء الاختبارات إلكترونيا عبر الإنترنت ، بمعامل التطوير التكنولوجي بمدرسة قلمشاة الثانوية، وتم إعلان نتيجة المسابقة وفاز  الطالب حسام أشرف معوض عبدالرسول مدرسة قلمشاه الاعدادية بإدارة اطسا التعليمية، وحقق الميدالية  البرونزية على مستوى الجمهورية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالب حسام أشرف، ولإدارة مدرسة قلمشاة بإطسا، وفريق العمل المشرف على المسابقة بمركز التطوير التكنولوجي، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق مركز مشرف لمحافظة الفيوم على مستوى الجمهورية.

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