بالفيديو.. تفاصيل نجاح باحثة في محو أمية 59 فردا ضمن القومي لمحو الأمية

كشفت شيماء محمد الباحثة في ماجستير الصحة النفسية بجامعة سوهاج، تفاصيل نجاحها في محو أمية 59 فردا ضمن المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار، إنه في عام 2015 كان هناك وفدا للهيئة العامة لمحو الأمية بالجامعة لأول مرة، وحصلت على تشجيع الجامعة، واشتركت فيه.

وقالت "شيماء" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم السبت: "حاولت البحث عن أميين، وجدت أميات من العاملات، والجامعة وفرت لي مكانا والأدوات بالتعاون مع الهيئة، وتعلم على يدي أميون وأحمد الله على ذلك".

وتابعت: "محو الأمية عمل تطوعي ونسعى إلى فعل هذا الأمر فهو مشروع قومي عظيم، وكنت أسكن في المدينة الجامعية وبحثت عن الأميين في دوائر معارفي، وفتحت فصلا في المدينة وكنت الطالبة المثالية في عام 2015".

وأردفت باحثة في ماجستير الصحة النفسية بجامعة سوهاج: "هدفنا هو أن نساعد بعضنا البعض، وأتمنى أن أكون شخصا مؤثرا في المجتمع".