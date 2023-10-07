كشف غموض مقتل شاب في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة شاب فى العقد الثانى من العمر داخل منزله بقرية شبرا النونه التابعة لدائرة مركز إيتاى البارود، وبه جروح متهتكة بالرأس وكدمات بالوجه والجسم، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدة المجنى عليه، وذلك عقب حدوث مشاجرة بينهما بسبب كثرة طلب الأموال منها لشراء المواد المخدرة.

وكان اللواء محمود عبد التواب هويدي، مدير الأمن، تلقى إخطار من العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورد بلاغ من مرفق الإسعاف، بوجود حالة إغماء داخل منزل عبد الحليم مبروك، بقرية شبرا النونة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاى البارود وتبين عند الوصول إلى المكان أنها حاله وفاه وبها شبهه جنائية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على "مؤمن رمضان عبد الحليم" 23 عامًا، مقيم بقرية شبرا النونه التابعة مركز إيتاى البارود ومصاب بجروح متهتكة بالرأس وكدمات شديدة بالوجه والجسم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وأمر العميد أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق من ضباط مباحث البحيرة، برئاسة المقدم عبده خطاب مفتش المباحث، والرائد أحمد حمدى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود وذلك من أجل سرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية من أن واراء ارتكاب الواقعة والدة المجنى عليه، وذلك بسبب كثرة طلب الأموال وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة عقب نشوف بينهما مشاجرة بسبب قيام المجنى عليه بطلب الأموال منها فقامت بضربة واحداثت به الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي.

وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد شتا مدير النيابة تحت إشراف المستشار حسام أبو شليب المحامى العام لنيابات جنوب دمنهور وسكرتاية محمد الجمل لإجراء التحقيقات.