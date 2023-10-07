رئيس وزراء إسرائيل يعلن انعقاد "الكابينيت" الساعة الواحدة ظهرا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) سيجتمع حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر.

وقالت صحيفة (جيروزاليم بوست): "إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت وافق على استدعاء جنود الاحتياط استجابة لمتطلبات الجيش الإسرائيلي".

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي حتى الآن التقارير التي أفادت بتعرض خمسة من جنوده للأسر من قبل عناصر المقاومة الفلسطينية التي تسللت إلى مستوطنات الغلاف المحيطة بقطاع غزة بعد رشقات صاروخية كبيرة وغير مسبوقة تطلق من القطاع على مدن إسرائيل منذ ساعات الصباح.