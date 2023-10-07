الهجوم الأكبر من نوعه.. كيف استطاعت حماس اختراق إسرائيل أمنيا؟.. قرار أمني يغلق الشواطئ ويعلن حالة الطوارئ

شنت حماس يوم السبت أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات ، حيث استهدفت المدن الإسرائيلية بالصواريخ، بل وتسللت إلى جنوب البلاد، واستولت على مركز للشرطة.

انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك القدس صباح السبت بعد أن أعلن القائد العسكري لحركة حماس محمد الديد عن عملية عسكرية أرسلت حوالي 5000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة 16 آخرين. وفي جنوب إسرائيل، قُتلت امرأة في هجوم صاروخي على مبنى سكني.

وفي بلدة إسرائيلية قريبة من حدود غزة، تم القبض على نشطاء ملثمين على شريط وهم يطلقون النار حولهم

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر في الشرطة تأكيده أن مسلحي حماس دخلوا مدينتي نتيفوت وأوفاكيم الإسرائيليتين واحتجزوا مدنيين كرهائن في أوفاكيم.

أعلن ياوف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حالة الطوارئ في دائرة نصف قطرها 80 كيلومترًا حول قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس المسلحة منذ عام 1997.

تم إغلاق الشواطئ في وسط إسرائيل بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إن عددا غير معروف من مقاتلي حماس حاولوا التسلل من الأرض وكذلك حاولوا عبور الحدود باستخدام الطائرات الشراعية.

ووردت تقارير غير مؤكدة عن احتجاز عدة أشخاص كرهائن، من بينهم جندي، عندما اقتحم الجيش بالقوة البوابات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.

ورد الجيش الإسرائيلي بوابل من الهجمات على غزة.

وذكرت السلطات الصحية المحلية أن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب آخرون.

ويأتي هجوم حماس على إسرائيل، وهو الأكبر منذ عام 2021 على الأقل عندما تم إطلاق حوالي 4500 صاروخ باتجاه إسرائيل، في نهاية عطلة عيد العرش اليهودية عندما يكون الكثير من الناس في عطلة عادة.

ووصف القائد العسكري لحماس الهجوم بأنه "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن هدفهم كان الاستيلاء على مجمع المسجد الأقصى في القدس، وهو موقع مقدس للمسلمين، من الدولة الإسرائيلية. جبل الهيكل هو أيضًا موقع مقدس لليهود.

وقال صالح العاروري، أحد كبار قادة حماس، في بيان إن الحركة شنت الهجوم “دفاعا عن المسجد الأقصى”.

ويأتي الهجوم في أعقاب عدد متزايد من الحوادث الأمنية في المنطقة. وفي الأسبوع الماضي فقط، استهدف الجيش الإسرائيلي ثلاثة مواقع لحماس في قطاع غزة ردا على الهجمات على المعبر بين القطاع وإسرائيل.