اللواء محمد الغباري لـ«التنسيقية»: كنا نبحث عن أي فرصة لنقوم بالاشتباك مع العدو

أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن أي شخص عاصر الجيش المصري بعد الهزيمة في يونيو 1967 كان سيشعر بأن هناك حدث سيحدث لأن الهزيمة تعني انكسار، مضيفًا: "لو حولت الانكسار لجهدِِ عالِِ في التدريب والإعداد للثأر تجد نفسك متغير تماما".



جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول اليوبيل الذهبي لـ «نصر أكتوبر.. ملحمة في العزة والكرامة».



وأضاف اللواء الغباري، أننا عندنا دخلنا حرب الاستنزاف كنا نبحث عن أي فرصة لنقوم بالاشتباك مع العدو الإسرائيلي بدون أوامر، معقبا:" عندما كنت في الدفرسوار كان عندنا قائد كتيبة يهوى الاشتباك، وكنا سعداء بذلك".



وأوضح أننا كنا نقوم بمحاكاة للحرب في التدريبات، وكذلك كنا نقوم بالتدريبات الضرورية من أجل الحرب"، مضيفًا أن إعجاز حرب أكتوبر كان في كيفية استطاع الجيش المصري بأن يعبر 180 ألف مقاتل من الضفة الغربية للضفة الشرقية في ٦ ساعات وبخسائر لم تتعدى ٠.١% والخسائر التي كانت منتظرة أقصاها ٦٠%.



وأكد اللواء الغباري، أن هناك أسرار لم تعلن عن حرب أكتوبر حتى الآن، مضيفًا أنه أحد أعضاء لجنة "تحديد واختيار وثائق حرب أكتوبر" للإفراج عنها بعد ٥٠ سنة.



وأوضح أنه تم تقديم مقترح أن تنشر الوثائق بخط اليد والتوقيع من سجلات سير الحوادث بهيئة عمليات كل مركز قيادة وصولًا إلى سجلات المشير الجمسى بصفته رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، وسيتم نشرها على موقع للقوات المسلحة أو موقع المتحدث الرسمي أو موقع جديد يتم إنشاؤه.



أدار الندوة أحمد عبدالصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك كلًا من اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامي والكاتب الكبير عادل حمودة، والدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية.