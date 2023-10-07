«القومية» وأصوات نجوم الأوبرا مع أحمد جمال تُعيد للجمهور ذكريات النصر.. صور

احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، مساء أمس الجمعة، باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

فوسط حشد جماهيري تجمل المسرح الكبير، بالمشاعر الوطنية الحماسية واستعاد الحضور ذكريات أجواء العبور العظيم الذي استرد الكرامة وقهر المستحيل، وعلى أنغام الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، تغنى المطرب أحمد جمال، بباقة من المؤلفات الخالدة كان منها: "هنحب مين غيرك، وتحيا مصر تحيا، وموال، ويا أغلى اسم فى الوجود، وميدلي "حليم" ومن أعماله الخاصة "اضحكي".

سبقه فاصلا لنجوم الأوبرا سارة زكي، وأحمد عصام، وأحمد سعيد، وحنان عصام، تضمن موسيقى أيام السادات، ويا بوي يا مصر، ودقت ساعة العمل، وياللى عاش حبك يعلم، وعظيمة يا مصر، وحلوة بلادى، ويا حبيبتي يا مصر، وحبايب مصر، والنجمة مالت على القمر، وسلمولى على مصر، وقصيدة "مصر" وتشارك الجميع فى أداء أغنية "عاش اللى قال" التى اختتم بها الحفل.

وتواصل الأوبرا احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر خلال الشهر الجاري بمجموعة من الفعاليات المتنوعة على مختلف مسارحها بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور.