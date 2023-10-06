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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فتيات "ريحانة" تقود مسيرات توعية بشمال سيناء ومطروح

ريحانة
ريحانة
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تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة " ،بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية .

وتتضمن سلسلة الفعاليات التي تستمر حتي ١٥ أكتوبر الجاري  ، تنظيم مسيرات لفتيات "ريحانة " ، لنشر التوعية بالمرحلة الجديدة من البرنامج ، علي مستوي محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار الاحتفالات بذكرى أكتوبر المجيدة .

وبدأت الفعاليات بقيام فتيات " ريحانة " بمحافظة شمال سيناء ،  حيث حملت فتيات "ريحانة " لافتات التوعية بالبرنامج خلال مشاركتهن في مسيرات الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيدة ، وذلك بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  والقيادات الشعبية  ، وبمشاركة فريق "كيدز شو" .

وفي نفس السياق انطلقت مسيرات توعية ببرنامج " ريحانة " بمحافظة مطروح

يذكر أن البرنامج يهدف إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .

 

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شمال سيناء مطروح نصر أكتوبر المجيدة وزارة الشباب والرياضة احمد محمدي
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