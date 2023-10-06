إسبانيا استقبلت 10 ملايين سائح في أغسطس بإيرادات 13 مليون يورو

أعلن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء (INE) أن إسبانيا حققت رقما قياسيا جديدا بعدما استقبلت نحو 10.1 مليون سائح دولي في أغسطس 2023، بزيادة كبيرة قدرها 13.9 % مقارنة بشهر أغسطس 2022، وفيما يتعلق بالإنفاق السياحي، شهد أغسطس زيادة ملحوظة، حيث وصل إلى 13.529 مليون يورو، مما يمثل نموًا بنسبة 19.9 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.

وكشفت البيانات أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، استقبلت إسبانيا 57.7 مليون سائح مما يعكس زيادة كبيرة بنسبة 19.6 % مقارنة بالعام الماضي، وخلال الفترة نفسها، بلغ إجمالي إنفاق السياح 73.393 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وزيادة مذهلة بنسبة 14.9 % مقارنة بعام 2019.

وقال المعهد، إن الأرقام الرائعة للسياح الوافدين من الولايات المتحدة وسويسرا تتمتع بقوة شرائية كبيرة حيث يسعى مواطنوها إلى الحصول على تجارب مختلفة في نظام بيئي تنافسي ومبتكر بشكل متزايد، حيث تعد إسبانيا رائدة عالميًا.

ووفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء، في أغسطس، بلغ متوسط ​​الإنفاق لكل سائح في إسبانيا 1343 يورو، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 5.3 %.

وخلال الفترة نفسها، حافظت المملكة المتحدة على مكانتها كدولة رائدة من حيث عدد السياح الوافدين إلى إسبانيا، حيث بلغ عددها مليوني سائح، يشكلون 20.1 % من الإجمالي، مسجلين زيادة قدرها 10 % مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وبعد المملكة المتحدة، كانت فرنسا وألمانيا أبرز الدول التي يقصدها السياح الذين يزورون إسبانيا، وساهمت فرنسا بـ 1.9 مليون سائح، مما يعكس زيادة سنوية كبيرة قدرها 17.9 %، في حين أرسلت ألمانيا 1.2 مليون سائح، مما يمثل نموا بنسبة 5.8 % مقارنة بالعام السابق.

ومن بين بلدان الإقامة الأخرى، كانت هناك زيادة على أساس سنوي في عدد السياح القادمين من الولايات المتحدة، حيث ارتفعت إلى 29.5 % مقارنة بشهر أغسطس الماضي. وشهدت سويسرا أيضا زيادة بنسبة 24.1 %، في حين نمت أيرلندا بنسبة 22.4 %، وتكشف إحصائيات أخرى أن إسبانيا استقبلت 2.5 مليون سائح أمريكي و1.3 مليون سائح سويسري هذا العام.

ومن المناطق الإسبانية التي تم تخصيصها كوجهة سياحية خلال الأشهر الأولى من عام 2023 ما يلي:

كاتالونيا مع 12.3 مليون سائح

جزر البليار 10.5 مليون

جزر الكناري، أكثر من 8.9 مليون

وفي شهر أغسطس وحده، استقبلت جزر البليار 23.3% من إجمالي الوافدين. وجاءت كاتالونيا في المركز الثاني بنسبة 21.1 % من السياح الوافدين في أغسطس، وجاءت الأندلس في المركز الثالث بنسبة 14.3 %.

علاوة على ذلك، أشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن الأندلس، باعتبارها ثالث أكثر مجتمع الوجهات شعبية في أغسطس، استقبلت أكثر من 1.4 مليون سائح، مما يمثل زيادة سنوية قدرها 11.2 %. وكانت المملكة المتحدة هي البلد الأصلي الرئيسي للسياح الأندلسيين، حيث شكلت 20.8 % من المجموع، تليها فرنسا بنسبة 14 %.