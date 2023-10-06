انتهاء تجهيزات وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى حميات السويس

استقبلت الدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بالسويس ، الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس ، لتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي الحميات استعدادا لافتتاح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس للوحدة ، تم تفقد الوحدة وماكينات الغسيل الكلوي والتي تم توريدها من قبل وزارة الصحة بدعم كبير من المحافظ ،وتبلغ طاقة وحدة الغسيل الكلوي عدد 10ماكينات

جاء هذا الدعم لصحة السويس برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بدعم محافظة السويس بأحدث الأجهزة الطبية لخدمة أهالي المحافظة ، وكذلك تنفيذآ لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بضروره الاهتمام بمستوي الخدمه الصحيه بالسويس والتطوير المستمر في إطار دعمه وحرصه الدائم على امداد صحة السويس بأحدث الأجهزة الطبية على كافة المستويات لتقديم افضل خدمة طبية لاهالي محافظة السويس .

