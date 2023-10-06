تأكيدًا لما نشرته "البوابة نيوز".. عودة طلاب "ناصر الابتدائية" لمدرستهم الأحد

أعلنت مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بقنا عن عودة الدراسة بها عقب انتهاء أعمال الصيانة خلال الأسبوع المنقضي.

وأكدت المدرسة ان الدراسة ستكون منتظمة بدءا من بعد غدٍ الأحد الموافق 8 أكتوبر، لجميع الصفوف الدراسية "فترة صباحية" و يكون حضور جميع تلاميذ المدرسة في مقر مدرسة ناصر الساعة السابعة والنصف صباحا.

وأوضحت أنه لن يكون هناك أي حضور للتلاميذ غدًا السبت بمدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات، والتي تم الحاق الطلاب بها خلال الاسبوع الأول من الدراسة.



كان الدكتور محمد السيد مدير مديرية التربية والتعليم بقنا، قد أكد إن قرار إلحاق طلاب المرحلة الابتدائية بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة لمدرسة سيدي عبدالرحيم الاعدادية، جاء لمصلحة ابنائنا الطلاب لحين انتهاء أعمال الصيانة، من قبل الأبنية التعليمية.

أوضح “السيد”، ردا على شكوى نشرتها “البوابة نيوز”، إن عودة الطلاب لمدرسة ناصر سوف تتم خلال اسبوع على الأكثر عقب انتهاء صيانة الصرف الصحي.

يشار إلى أنه وصلت شكاوى قبل انطلاق الدراسة الاسبوع الماضي، من أولياء أمور طلاب بمدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بقنا، من قرار الحاق ابنائهم إلى مدرسة إعدادية أخرى، نظرا لوجود أعمال صيانة.