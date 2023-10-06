١٣ أكتوبر.. إجراء انتخابات أطباء الدقهلية باستاد المنصورة

أعلن الدكتور أحمد عصام، الأمين العام لنقابة الأطباء بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الجمعة، قرار اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء عقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة ومجلس النقابة الفرعية لأطباء الدقهلية بمقر استاد المنصورة الرياضي الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً وذلك بدلا من مقر نادي الأطباء بمدينة طلخا.

وقال أمين عام نقابة أطباء الدقهلية ان اللجنة العليا للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء تضع النزاهة والشفافية والحيادية منهاجاً لها بدءاً من إختيار الإشراف القضائي على الانتخابات مروراً بإعلان كافة الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية منذ بدء الإعلان عن فتح باب الترشح.

وأوضح أن اللجنة العامة للانتخابات توضح لأطباء مصر عامة وأطباء الدقهلية خاصة بعض الأمور الذي شابها اللبس وتناولتها بعض المنشورات بأنه لم يتم تشكيل لجنة فرعية من مجلس نقابة أطباء الدقهلية لإدارة الانتخابات بالمحافظة كما هو متبع، نظراً لأن اللجنة التي تم تشكيلها كانت بمعرفة هيئة مكتب نقابة أطباء الدقهلية بالمخالفة للقانون الذي أوجب تشكيل اللجنة بمعرفة مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية وهذا ما نفاه رسمياً بعض أعضاء مجلس نقابة أطباء الدقهلية.

وأشار عصام إلى أن بيان النقابة العامة للأطباء أوضح تضمن اللجنة المشكلة بمعرفة هيئة مكتب نقابة الدقهلية لأحد الأعضاء والذي تقدم باعتذار عن انضمامه إليها كما ضمت عضو آخر موكل عن أحد المرشحين ولا يجوز له أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات.

ولفت الى انه جرى رفع دعويين قضائيين لإيقاف إجراءات انتخابات الأطباء من بعض المرشحين استناداً إلى أنهما قاما بتقديم أوراق ترشحهما على مستويات انتخابية مختلفة إلى اللجنة المشكلة بمعرفة هيئة مكتب نقابة الدقهلية ولم يدرج اسميهما في قائمة المرشحين على هذين المستويين، وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعويين، مما يؤكد صحة قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم اعتماد اللجنة المشار إليها. وعن إجراء الانتخابات بمقر ستاد المنصورة الرياضي.

ونوه الأمين العام لنقابة أطباء الدقهلية، الى ان بيان النقابة العامة للأطباء أوضح نص القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٩ الخاص بإنشاء نقابة الأطباء ولائحته التنفيذية على إجراء الانتخابات بمقار النقابات الفرعية الانتخابية بعواصم المحافظات، ولما كان نادي الأطباء بالدقهلية في أحد مراكز المحافظة (طلخا) وليس في عاصمة الدقهلية (المنصورة)، وحرصاً على قانونية إجراء الانتخابات وبطلان الطعن عليها قررت اللجنة العليا للانتخابات التمسك بنص القانون حرفياً بإقامة انتخابات نقابة أطباء الدقهلية بعاصمة المحافظة المنصورة.