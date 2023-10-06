20% نسبة الحمل غير المرغوب فيه في مصر

قال الدكتور حسام عباس، رئيس الإدارة المركزية لقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة قامت بوضع خطة جديدة فى ملف تنظيم الأسرة وكما قامت بإضافة مدخلات جديدة للملف، مشيرا إلى أن هناك محاور الثابته بالملف نعمل عليها بصفة دائمة مثل محور الإتاحة "إتاحة الخدمة" وهو إننا نقوم بتوفير الخدمة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى محور توفير وسائل تنظيم الأسرة وهو إننا نقوم بتوفير الوسائل وتأمينها وإدخال وسائل جديدة مستحدثة، والمحور الثالث الجودة وهو كيفية تقديم الوسيلة بجودة عالية مجانا لكافة المنتفعات.

وأوضح عباس خلال لقائه ببرنامج "حياة سعيدة" على قناة النهار، أن هناك أكثر من 14 ألف رائدة ريفية تعمل بالوزارة، وتقوم على عمل زيارات منزلية للنساء فى المنازل، كما تقوم بالتواصل مع السيدات فى فترة النفاس لكي تحث المنتفعات على استخدام وسائل تنظيم الأسرة فى أسرع وقت حتى لاتدخل فى حمل غير مخطط له، مضيفا أنه تم تدريب هؤلاء الرئدات على أكمل وجه للقيام بعملهن بشكل أفضل للتوعية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة التى توفرها الوزارة لهن.

وتابع: هدفنا تحسين الخصائص السكانية، عن طريق ولادة أجيال أصحاء خالى من الأمراض، وأن يتلقو تعليم بشكل أفضل وأن يكون شاب منتج لبلده، بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الأم، موضحا أن المباعدة بين ولادة الأطفال على أن تكون بين الطفل والأخر ما بين من 3 إلى 4 سنوات، تجنبنا ولادة أطفال خالية من الأمراض مثل الإنيما والتقزم وغيرها.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، أن محافظات أسيوط وسوهاج تشهد زيادة فى عدد المواليد وكذلك محافظة مرسي مطروح، وهؤلا المحافظات تشهد أقل استخداما لوسائل تنظيم الأسرة، وتمكن مشكلتهم الأساسية فى العادات والتقاليد والعزوة وتفضيل الذكور على الإناث.

وأشار إلى أن وزارة السحة والسكان كان لها دور كبير جدا فى إدخال وسائل تنظيم أسرة جديدة بتكنولوجيا حديثة، حيث قامت الوزارة فى السنوات القليلة الماضية بإدخال اللولب الهروموني وثمنه يتخطي الـ1000 جنيه وتقوم الوزارة بتوفيره مجانا للسيدات داخل وحدات تنظيم الأسرة والمستشفيات، كما قمنا بإدخال اللولب الشجيري، كذلك الأقراص الأحادية قمنا بإدخال الجيل الثالث والرابع الأ