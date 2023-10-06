إصابة مجند بطلق ناري خلال خدمته بمجمع محاكم المنصورة

اصيب مجند من قوة الخدمات المعينة لتأمين مبنى مجمع محاكم المنصورة محافظة الدقهلية بشارع الجيش بنطاق قسم شرطة ثان المنصورة بعيار ناري بالساق اليسري مما تسبب فى فتحتي دخول وخروج وذلك بعد خروج طلقة من السلاح الآلي عهدته بطريق الخطأ واحداث اصابته وجرى نقله الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهداي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من النقيب محمود عبدالمقصود عبدالله، الضابط بإدارة شرطة الترحيلات، انه حال وقوف المجند"إسلام.ع.ق"،21 عاما، من قوة قوات أمن سندوب ومقيم إطسا محافظة الفيوم خدمة تأمين المحكمة بالبرج الخلفي للمحكمة خرجت طلقة عن طريق الخطأ من السلاح اللي وأحدثت إصابته بطلق ناري بالساق اليسرى.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، الى مكان الحادث وجرى نقل المصاب الى مستشفى المنصورة الدولي .

وتبين اصابة المجند بطلق ناري بالساق اليسرى "فتحتي دخول وخروج" واشتباه كسر بعظام الساق.

بسؤال المجند فى محضر الشرطة أكد خروج طلقة بطريق الخطأ من السلاح الآلي عهدته بطريق الخطأ مما أحدث إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 34/2023 جنح عسكرية قسم ثان المنصورة والعرض على النيابة العسكرية لمباشرة التحقيقات.