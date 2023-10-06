القاهرة الإخبارية تبث تقريرا عن نصر أكتوبر بعيون الصحف الإسرائيلية

بثت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تحت عنوان "نصر أكتوبر بعيون الصحف الإسرائيلية" يظهر فيه اعتراف إسرائيل بهزيمتها في حرب أكتوبر 73 من قبل القادة الاسرائيليين وعلى رأسهم رئيسة وزراء الإحتلال الإسرائيلي جولدا مائير.

واعترف قادة الاحتلال الإسرئيلي بهزيمتهم في حرب أكتوبر، حيث قالت جولدا مائير "وجدت نفسي فجأة أمام أعظم تهديد تعرضت له إسرائيل منذ قيامها".

بينما اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه ديان في حرب 73 قائلًا: "حرب أكتوبر كانت بمثابة زلزال تعرضت له إسرائيل".

وقال مدير المخابرات الإسرائيلية الأسبق أهارون ياريف: "العرب خرجوا من الحرب منتصرين بينما نحن من ناحية الصورة والإحساس قد خرجنا ممزقين وضعفاء".

فيما اعترف قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جبهة سيناء شموئيل جونين قائلًا: "الحرب كانت صعبة ومعارك المدرعات كانت قاسية ومعارك الجو مريرة".

وقال إبراهام أدان قائد المدرعات في حرب أكتوبر: "لقد وجدنا أنفسنا أمام آلاف الجنود من المشاة المصريين مزودين بالسلاح الأتوماتيكي والمضاد للدبابات كنا في وضع سخيف".

أما حاييم هرتزوج الرئيس الإسرائيلي الأسبق tاعترف قائلًا: "تعلم المصريون كيف يقاتلون بينما تعلمنا نحن كيف نتكلم، لقد كانوا صبورين كما كانت بياناتهم أكثر واقعية".