وزارة العمل: ختام برامج تدريب مجانية على الخياطة والتطريز لسيدات شمال سيناء

أعلنت وزارة العمل عن انتهاء مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء من تنفيذ دورتين تدريبيتين على مهنة الخياطة والتطريز، للفتيات وذلك بمركز تدريب مهني العريش بالمجان.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تسليم شهادات إتمام التدريب لـ 15متدربة بورشة الخياطة، و 12متدربة بورشة التطريز، في إطار خطة التدريب المهني للعام 2023 / 2024، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل لتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم في تحسين مستويات معيشتهم، وزيادة عدد الدورات التدريبية المقدمة وتحديث المناهج والأساليب التدريبية.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، أنه سلم الشهادات للمتدربات وذلك بعد انتهاء مدد التدريب الخاصة المهن الملتحقين بها، وفق نظام الساعات التدريبية المعتمدة وتحت إشراف المدربة صبرين صبحي، ومدير مركز التدريب مجدي بدر، ومؤكداً انه يمكن للراغبين في الحصول على الدورات المجانية التقديم من خلال مقر مركز التدريب المهني او إدارة بحوث العمالة بالمديرية لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة، من الحاصلين على المؤهلات العليا او المتوسطة أو بدون مؤهل.

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