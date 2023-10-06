وزيرا داخلية النمسا والتشيك يبحثان مكافحة التهريب ومنع إساءة استخدام اللجوء

بحث جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي اليوم الجمعة، مع نظيره التشيكي فيت راكوسان الذي يزور فيينا حاليا مكافحة التهريب ومنع إساءة استخدام اللجوء وتفعيل ميثاق اللجوء والهجرة.

وذكرت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان اليوم - أن الوزيرين ناقشا القيود الحدودية الجديدة في دول وسط أوروبا والتي تهدف إلى مكافحة مافيا التهريب والهجرة غير الشرعية، حيث استأنفت النمسا مراقبة الحدود مع سلوفاكيا اعتبارًا من أول أمس الأربعاء.

وقال وزير الداخلية - بحسب البيان- "علينا أن نسيطر بشكل فعال قبل أن يغير المهربون طرقهم " لافتا إلى أهمية التركيز على مكافحة مافيا المهربين الوحشية ووقف الأعمال غير الإنسانية.

يشار إلى أنه تم إدخال ضوابط الحدود في بولندا وجمهورية التشيك في نفس اليوم كما يتم تنسيق مراقبة الحدود بشكل وثيق مع السلطات السلوفاكية وستستمر مراقبة الحدود مع سلوفاكيا والمجر.