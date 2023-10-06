دوري نايل.. الاتحاد السكندري يتعادل مع الجونة 2-2 في مباراة مثيرة

في مباراة مثيرة حتى الدقائق الأخيرة تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،مع نظيره الجونة ،بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

تقدم الجونة في الشوط الأول عن طريق أحمد بلحاج،من ضربة جزاء ،في الدقيقة رقم ١٣ ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم الجونة على الاتحاد السكندري بهدف دون رد.



وفي الشوط الأول ،أكد أحمد بلحاج لفريق الجونة ،في الدقيقة رقم٥١ ،ثم سجل الاتحاد السكندري الهدف الأول عن طريق مابولولو في الدقيقة رقم ٧٠ ،وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع ،يسجل مابولولو هدف التعادل ،ليعود الأخضر بعد تأخره بهدفين ،و يتعادل ،ليتنهي اللقاء بتعادل الاتحاد السكندري مع الجونة .