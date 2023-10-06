الدفاع الروسية: البحرية تدمر مُسيَّرة وزورقًا أوكرانيين متجهين إلى شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مروحية تابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود رصدت ودمرت مُسيَّرة بحرية أوكرانية وزورق مُسيَّر في طريقهما إلى شبه جزيرة القرم.

وأفادت الوزارة وفقًا لوكالة "تاس" الروسية - بأنه في حوالي الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت موسكو يوم 6 أكتوبر، أحبطت قوات أسطول البحر الأسود محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم بمُسيَّرة بحرية ضد منشآت على الأراضي الروسية.

وتابعت الوزراة في بيان: "خلال دورية، رصدت مروحية من طراز كا-29 تابعة للطيران البحري لأسطول البحر الأسود مسيرة بحرية تابعة للجيش الأوكراني متجهة نحو شبه جزيرة القرم ودمرتها في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".

كما ذكرت الوزارة أن مروحية بحرية من طراز "كا- 29"، اكتشفت الزورق في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود خلال إحدى دورياتها، وقامت بتدميره.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية أحبطت، أول أمس /الأربعاء/، محاولة اختراق لشبه جزيرة القرم، قامت بها مجموعة إنزال تابعة للقوات الأوكرانية، على متن زورق عسكري سريع وثلاث زلاجات نفاثة.