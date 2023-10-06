روسيا تعلن عن اعتراض مقاتلة أمريكية فوق بحر النرويج

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة تابعة لسلاحها الجوي من طراز "ميج 31" اعترضت مقاتلة أمريكية فوق بحر النرويج من طراز "بوسيدون" كانت تقترب من المجال الجوي الروسي وأعادتها أدراجها، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضحت الوزارة ، في بيان، أن مراقبة المجال الجوي الروسي رصد، اليوم الجمعة ، هدفا جويا فوق بحر النرويج يقترب من حدود روسيا الاتحادية.

وتابع البيان: "ولتحديد هوية الهدف، ومنع انتهاك المجال الجوي لروسيا الاتحادية، انطلقت مقاتلة من طراز ميج 31 تابعة لقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي. وتم تحديد الهدف الجوي وهو طائرة دورية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بوسيدون".

ولفت البيان إلى أنه "عندما اقتربت المقاتلة الروسية انعطفت الطائرة الأمريكية مبتعدة عن حدود روسيا الاتحادية، دون أي انتهاك للحدود الجوية الروسية".

وشدد البيان علي أن تحليق المقاتلة الروسية جرى بما يتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، ودون الاقتراب بشكل خطير من المقاتلة الأمريكية.