اللواء محيي الدين نوح: حرب الاستنزاف سبب رئيسي في انتصار أكنوبر

كشف اللواء محيي نوح بطل معركة رأس العش، كيف كانت حرب الاستنزاف هي الوقود الذي أشعل فتيل النصر في حرب أكتوبر 1973.

وقال خلال لقائه الخاص بفضائية "سي بي سي"، مساء اليوم الجمعة، إنه بعد الهزيمة في حرب الاستنزاف بدأ بناء القوات المسلحة من جديد.



وأضاف أن الرئيس جمال عبدالناصر تنحي يوم 9 يونيو ولكن الشعب لم يقبل هذا وساند الرئيس، فبدأ عبدالناصر التغيير في قيادات القوات المسلحة، فتولي الفريق عبدالمنعم رياض رئيس للأركان.

وأشار إلى أنه تم تغيير عقيدة الجندي والمقاتل المصري وبدأ تجنيد المؤهلات العليا حتى يكون هناك نوع من الثقافة والوعي بنوعية الأسلحة، وبعدها حدثت معركة جلبانة ورأس العش، وهي المعركة الوحيدة التي التحم فيها الجندي المصري مع الجندي الإسرائيلي.

وأكد أنه لم يحدث مواجهة أو اشتباك فعلي في حرب الاستنزاف، وأن الدبابات التي وصلت للقنطرة، لاحتلال مدينة بور فؤاد، فشلت نتيجة للمقاومة الشرسة من المصريين، مشددًا على أن حرب الاستنزاف كانت سببا رئيسيا في انتصار أكتوبر 73.