الرئيس الأوكراني يعزي في ضحايا الهجمات الروسية بمدينة "خاركيف"

أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن تعازيه في ضحايا الهجمات الصاروخية الروسية في مدينة "خاركيف" الواقعة شمال شرقي البلاد، والتي أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة 27 آخرين على الأقل.

وقال زيلينسكي في منشور عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية: "أعرب عن التعازي لعائلة وأحباء الطفل القتيل البالغ من العمر عشرة أعوام.. يتلقى جميع المصابين المساعدة اللازمة"، معربًا عن امتنانه للجنود الأوكرانيين لجهودهم المتواصلة ضد الغزو الروسي.

وأشارت القناة إلى أن الهجمات الروسية في مدينة "خاركيف"، تسببت في تدمير مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق بالإضافة إلى إحداث أضرار في مبنيين سكنيين آخرين.