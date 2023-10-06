"تموين الإسكندرية" تشن حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق

شنت إدارة الرقابة بمديرية التموين بالإسكندرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام على الإدارة و فريق العمل التابع له حملات بأنحاء المحافظة أسفرت عن تحرير ٣٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ١١ محضر انتاج خبز ناقص الوزن.

نفذت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الادارة و فريق العمل التابع له حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ٥٨ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٢٠ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لمخبزين شامى مخالفين، وتحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، وتحرير محضر لمخزن مواد غذائية مخالف، وتحرير محضربن لعدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة، كما تم تحرير عدد ١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٢٣ محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

شنت إدارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الإدارة و اشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد ١٩ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ١٩ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٧ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي هذا الصدد، تمكنت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة و اشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير عدد ٢٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لبقال تموين مخالف، تحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير عدد ٣ محاضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

شنت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الادارة و اشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة حملات أسفرت عن تحرير عدد ٣٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٥ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير محضر لبقال تموين مخالف، تحرير عدد ٣ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وتحرير عدد ٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، كما تم تحرير عدد ٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كذلك شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة و إشراف ابراهيم مرسال رئيس الرقابة حملات أسفرت عن تحرير عدد ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١١ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، تحرير عدد ٥ محاضر لمنافذ مشروع جمعيتى مخالفين، وتحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف، تحرير عدد ٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، تحرير عدد ٨ محاضر عدن الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٥ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وشنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و فريق العمل التابع له حملات أسفرت عن تحرير عدد ١١ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين لبقالين تموين مخالفين، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٦ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

ونفذ المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة حملات أسفرت عن تحرير عدد ٢٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموين مخالف، تحرير محضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير عدد ١٦ محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، تحرير عدد ٣ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاءت هذه الحملات بناء على تعليمات الدكتور الوزير على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، و توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، و تعليمات مشددة من المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالأسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز و الانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين و حرصا على المال العام و ضبط الأسواق، و تحت إشراف الأستاذ جمال عمار وكيل المديرية.