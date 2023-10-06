بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة



أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٦٣ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٩ سبتمبر الماضي حتى ٥ أكتوبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ورئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم خلال الفترة من 8/9/2023 حتى 21/9/2023، الإفراج عن 260 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 133 مليون دولار، كما واصلت قافلة وزارة الزراعة "سيناء في القلب" أعمالها، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالي سيناء، وأطلقت القافلة حملة لطرق أبواب القرى العائدة الى سيناء، كذلك أجرت لجنة من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي زيارة ميدانية إلى محافظة كفر الشيخ لمتابعة صرف الاسمده خلال الموسم الصيفي وكذلك متابعة الصرف من خلال منظومة كارت الفلاح ومتابعة الاسمده الوارده للجمعيات من خلال منظومة الحكومة.

وانطلقت فعاليات المدرسة الصيفية لطلاب الجامعات في دورتها الخامسة حول مصادر المياه غير التقليدية بمحطة بحوث جنوب سيناء بالتعاون بين مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومكتب التايكو التابعين لمركز بحوث الصحراء، كما أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة : الأغنام والماعز .

وخلال هذا الاسبوع أيضا انطلقت أعمال القافلة البيطرية المجانية لعلاج ماشية صغار المربين والمزارعين مجانا في قري حياة كريمة و القري الاكثر احتياجا بمحافظة كفر الشيخ، كما أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان استراتجية الادارة في الفترة الاخيرة تعتمد علي التنبؤ بظهور الافات واخذ خطوات استباقية للاستعداد لها ، حيث تقوم لجان الإدارة بتوفير المستلزمات لذلك.

بينما حصد معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية أربعة جوائز في مسابقة دريم لتشجيع البحث العلمي، وهذه المسابقة في مجال جودة وسلامة الغذاء في مصر لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه؛ الأوراق البحثية؛ والأفكار المبتكرة، كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المنافسة التفتيش على شركات تداول بيض المائده بمحافظات القليوبية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، لضبط السوق والاسعار..

وأصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد العاشر من مجلتها الشهرية «MALR»، عدد شهر اكتوبر ٢٠٢٣، والتي يشرف عليها ويعدها مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، تحت شعار " كلمة من قلب الديوان"، حيث احتفي هذا العدد بالذكرى الخمسين لحرب اكتوبر المجيدة، كما نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، برنامج تدريبى لعدد من المتدربين من رواندا وذلك فى إطار التعاون بين المعمل و هيئة الطاقة الذرية، كما شارك في فعاليات ورشة عمل "الأمن الغذائى والتحول نحو إنتاج غذائى مستدام فى مصر: الحاجة إلى تحول أخضر محلى إفريقى"، فضلا عن ورشة عمل "الإتجاهات الحديثة فى المبيدات الحيوية والمنتجات البيولوجية الأخرى : الممارسات الحالية والتحديات وسبل المضى قدما فى مصر، كذلك إلقاء محاضرة تعريفية عن المعمل فى مهرجان الجبن المصرى فى نسخته الثانية، فيما، بلغ اجمالى عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 6000 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو بعنوان "الزراعة في أسبوع"، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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