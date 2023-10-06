تحرير 112 محضرا وضبط 952 حالة إشغال في حملات على الأسواق بالإسكندرية

شنت محافظة الإسكندرية، مجموعة مختلفة من الحملات على الأسواق في جميع أحيائها، حيث تم تحرير 112 محضر متنوع و53 إنذار وضبط 952 حالة إشغال.

جاء ذلك بعد ان شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذ الصدد، شن حي العجمي برئاسة هدى أبو كليلة حملة مكبرة للتفتيش علي المحال والمنشآت التجارية للتأكد من جودة المنتجات والالتزام بالأسعار شملت، منطقة الدخيلة، البيطاش ، شهر العسل، طريق إسكندرية مطروح ،وأسفرت الحملة عن تحرير 58 محضر متنوع و15 إنذار والتحفظ على 410 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 11 ألف جنيه.

وشن حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية شملت: شارع الترسانة البحرية، عبد المنعم، سيدي عماد، وأسفرت عن غلق وتشميع منشآة وتحرير عدد 21 محضر متنوع و28 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 45 ألف جنيه والتحفظ على 140 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب حملة مكبرة للتأكد من إلتزام المحال التجارية بالأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات شملت الحملة: شارع وينجت، شارع مصطفى كامل من فلمنج حتى شدس ، محور المحمودية ، شارع مصطفى النجار سموحة ، شارع الفتح باكوس ، شارع رياض زيزينيا ، شارع الفردوس سموحة ، شارع شعراوي وشارع ذو الفقار لوران وأسفرت عن تحرير 18 محضر متنوع والتحفظ على 402 حالة إشغال متنوع و6 آلاف جنيه غرامات فورية.

وواصل حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته للتفتيش علي المنشآت التجارية إستهدفت منطقة، المنشية الجديدة وبشاير الخير 1، 2 وكرموز، وأسفرت الحملة عن إعدام 150 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 15 محضر متنوع و10 إنذارات.