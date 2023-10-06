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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الروسي: قد نستخدم السلاح النووي لحماية البلاد من أي تهديد

بوتين
بوتين
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، أن بلاده قد تخرج من معاهدة حظر الانتشار النووي، لاحتمال استخدام موسكو السلاح النووي لحماية البلاد من أي تهديد وجودي لروسيا.

وأضاف بوتين، خلال كلمته التي ألقاها أمام منتدى "فالداي" الدولي في سوتشي، أن العقيدة العسكرية الروسية تشير إلى وجود أسباب لاحتمال خروج روسيا من معاهدة الحد من الانتشار النووي، مشيرًا إلى أن لجوء روسيا إلى ذلك الإجراء سيكون ردًا على استخدام السلاح النووي ضدنا.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الرئيس الروسي قوله  أن السبب الثاني الذي قد يدفع روسيا لاستخدام الأسلحة النووي هو بروز أية تهديدات وجودية تهدد روسيا.

وشدد بوتين على أنه  لا يوجد سبب لخفض العتبة النووية، خاصة في ظل ما تشهده روسيا من تهديدات تتطلب الرد عليها لحماية روسيا من أية مخاطر.

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