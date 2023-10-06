دوري نايل.. تعرف على تشكيل الجونة لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة

أعلن علاء عبد العال ،المدير الفني لفريق الجونة ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء الاتحاد السكندري ،والمقرر إقامته في الرابعة عصر اليوم الجمعة ،على ملعب استاد الإسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجديد .

وجاء تشكيل الجونة كالآتي :

حارس المرمى: أحمد مسعود .

خط الدفاع : صبري رحيل – أحمد حسام -أحمد عبدالرسول – أحمد محمود .

خط الوسط :

اليو جانا - محمد الدغيمي – أحمد بلحاج – أيمن موكا.

خط الهجوم :

اوكوروجي جابرييل- ارنوراندر

والجدير بالذكر أن الجونة تعادل مع سموحة بهدف لكل منهما في الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

بينما خسر الجونة في الجولة الثانية أمام زد بهدف نظيف دون رد .