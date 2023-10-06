طلاب جامعة العريش يشاركون في المهرجان الرياضي للأسر الطلابية بكفر الشيخ

شارك وفد طلابي من جامعة العريش، في المهرجان الرياضى الثالث للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والمقام برحاب جامعة كفر الشيخ، والتي استمرت فعالياته من ١-١٠-٢٠٢٣م حتى ٣-١٠-٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش.

و يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن المهرجانات الرياضية تُعد من المناسبات القومية التى يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، للتنافس الشريف في النشاط الرياضي، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تُمثل محورًا مهمًا لبناء الشخصية المتكاملة لخريجي الجامعة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشرى لتلبية متطلبات التنمية فى مصرنا الحبيبة.

وأشار الدكتور أحمد الترامسي، رئيس البعثة، إلى أن الجامعة شاركت في المهرجان في الألعاب الرياضية المختلفة "كرة قدم، كرة طائره، كرة سلة، تنس طاولة، ألعاب الدراتس".