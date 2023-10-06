افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه في البحيرة.. صور

أعلن الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي أبو المطامير وحوش عيسى بتكلفة إجمالية 3 ملايين و600 ألف جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وقال وكيل الوزارة، إنه تم افتتاح مسجد الرحمة - قرية حسن علام النوبارية - أبو المطامير على مساحة 70 م2 بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه (إحلال وتجديد)، مسجد الإخلاص - قرية الفتح 18 لحوم - أبو المطامير على مساحة 182 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 800 ألف جنيه (إحلال وتجديد)، مسجد عنبر - بندر حوش عيسى على مساحة 300 م 2 بتكلفة إجمالية مليون جنيه (صيانة).

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "فضل الشهادة ومكانة الشهداء عند ربهم" أن الشهادة منزلة عظيمة ودرجة عالية، وهي أسمى غايات النبلاء، وأعظم أمنيات الشرفاء، حين يبذل الشهيد روحه الزكية فداء لدينه وأهله ووطنه، لذلك كان نبينا (صلى الله عليه وسلم ) يتمنى الشهادة مرات ومرات، وقد خص الله (عز وجل) الشهداء بفضائل عظيمة، ومكانة سامية، فهم في صحبة النبيين والصديقين.

وإذ نحيي في هذه الأيام المباركة ذكرى نصر أكتوبر المجيد حيث سطر جنودنا البواسل معاني البطولة والفداء والتضحية، فنالوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة، فإنما نجدد في أنفسنا معاني التضحية والفداء والإخلاص لهذا الوطن العظيم.